Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi’ne 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi’ne gönderilen 43 metre merdivenli itfaiye aracı kente ulaştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aracın son sistem teknolojiye sahip olduğunu belirterek, “Bu sadece Isparta’mıza ait bir araç değil. En yakınımızda Burdur, Dinar, Sandıklı var. Çevremize de bu araçla yardımcı olabiliriz” dedi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, sahip olduğu araçlarla kentteki 8 ve üzeri katlı binalarda oluşabilecek yangın olayına müdahale etme durumu yoktu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla kente 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi. Kente gelen itfaiye aracı belediye binası önünde belediye meclis üyelerinin de katılımıyla dualarla hizmete başladı.

“75 derece açıda 43 metreye ulaşabilen bir araçtır”

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, aracın tam otomatik merdivenli olduğunu belirterek, “Aracımız yangına müdahalede, insan ve canlıları kurtarmada mal ve can kaybını en aza indirmek için son teknolojiye sahip bir araçtır. Araç 5 parça merdivene sahip olup 75 derece açıda 43 metreye ulaşabilen bir araçtır. 29 metreye ulaştıktan sonra 43 metreye kadar istediğimiz yerde çatı ve balkona direkt inebiliyoruz. Sepetimizde kamera sistemi ile hortumlarımız mevcuttur. Aracımız 75 derecelik açıda 4 bin kilograma kadar yük kaldırma vinç özelliğine sahiptir. Zeminden eksi 7,5 metreye kadar inip vatandaşı kurtarmaya alan bir aracımızdır. Aracımızın ağırlığı 18 bin 300 kilogram” dedi.