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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

10.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 7 hisselik kurban, bayramın ikinci günü Düzce'de kesildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekaleti alan TDV yetkilileri, 7 hisselik kurbanı tekbirler ve dualar eşliğinde kesti.

TDV Düzce Şubesinde görevli İsmail Çelebi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu vekaleti yerine getirdiklerini söyledi.

Kendilerine verilen 35 hisseden 7'sinin Erdoğan'a ait olduğunu aktaran Çelebi, "Kesimi gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Allah kendisinden razı olsun. Vakfımıza vermiş olduğu vekaleti bizler de burada yerine getirdik ve tamamladık inşallah." dedi.

Çelebi, kesilen etlerin paylara ayırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi

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