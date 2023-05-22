YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

22.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.

Kapıkule'de oy kullanan Hikmet Ateş, AA muhabirine Almanya'dan iznini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İstanbul'a gitmeden önce oy kullandığını belirten Ateş, "Her şey vatan için. Allah bugünlerimizi aratmasın, bu vatanı korusun. Vatanımız dünyanın en güzel ülkesi. Gençler bu vatana sahip çıksın. Memleketimiz çok güzel." dedi.

Ateş, herkesin vatandaşlık vazifesini yaparak oy kullanması gerektiğini vurguladı.

"VATAN BİZİM, İYİ OLSUN, GÜZEL OLSUN HER ŞEY"

Tahire Ateş de oyunu Kapıkule'de oy kullanma peronunda kısa sürede kullandığını ifade etti.

Seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Ateş, "Hangisi hayırlıysa o gelsin. Vatanımız çok çok güzel kıymeti değeri bilinsin. Çok memnunuz biz, her sene yurt dışından geldiğimizde değişiklikler görüyoruz. Vatan bizim, iyi olsun güzel olsun her şey. Gençler rahat rahat yaşasınlar bundan sonra da." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Nazmi Demir de Türkiye'de oy kullanmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Oy kullanma peronundaki sandık kurulu görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından oyunu kısa sürede kullandığını belirten Demir, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8. Uluslararası Edirne Maratonu 1000 atletin katılımıyla koşulacak8. Uluslararası Edirne Maratonu 1000 atletin katılımıyla koşulacak
Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okuduSamsun'da gençlik merkezi kursiyerleri "19 Mayıs Marşı"nı işaret diliyle okudu
Kastamonu hayvan hastanesine kavuşuyorKastamonu hayvan hastanesine kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
kapıkule sınır kapıları

Edirne Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Edirne Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Gölet eczanesi
Merkez
Murat eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Enez
Murat eczanesi
Kesan
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.