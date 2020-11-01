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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresinde konuştu: (1)

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

"(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 58 vefatımız, 896 yaralımız var" - "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız" - "Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz" - "Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur"

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde şu an itibarıyla 58 vefat, 896 da yaralı olduğunu bildirdi.

Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Deprem sebebiyle İzmirlilere bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini kaydetti.

Depremde hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Hasar tespiti ile yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor."

Erdoğan, dün partisinin Van kongresinden İzmir'e geçerek kriz merkezinde toplantı yaptıklarını, enkaz bölgesinden bilgiler aldıklarını hatırlatarak, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Rabb'imden ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, hastalıktan, kazadan, beladan, musibetten korumasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bugün bir kez daha Samsun'da bulunmanın, kucaklaşmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Erdoğan, yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından Samsun'un tüm ilçelerini kalpten selamladığını söyledi.

- "Yürüyecek çok yolumuz var"

"Mertsin, kalendersin, dilde sözün bir, telleri sevdayı çalar sazın bir, ahdine sadıksın, özün sözün bir, evvel eski meylin aşkadır Samsun, gönlümdeki yerin başkadır Samsun." diyen Erdoğan, Samsun'un gönüllerdeki yerinin başka olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in kapısı, istiklalin tapusu olan Samsun'a olan muhabbetlerinin en yakın şahidinin Samsunluların olduğunu aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Samsun, şairin 'bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor, gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor' dizleri ile anlattığı, milletemizin o büyük kıyamının meşalesini tutuşturan şehir. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs günü buraya gelerek gençlerimizle buluşmuştuk. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta başlayan Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar sürecek yıldönümü kutlamalarını maalesef salgın sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla sürdüremedik. TBMM'nin açılışının 100. yılında dahi sınırlı bir programla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Ama Samsun'da gençlerimizle yaptığımız ahitleşmeyi unutmadık. Geleceğimizi emanet ettiğimiz, 'işte Asım'ın nesli' dediğimiz, dosta güven, düşmana korku veren gençlerimizle inşallah daha yürüyecek çok yolumuz var."

- "Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz"

Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturma vazifesini üstlenen gençlere her alanda gereken altyapıyı bırakmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Samsun'dan, bu önemli kavşakta çok daha fazla destek beklediğini belirterek, ancak bu mücedelenin başarıya ulaşması sayesinde çocuklara büyük ve güçlü Türkiye bırakma hayalini, 2053 vizyonuyla gerçeğe dönüştürebileceklerini dile getirdi.

Bu dinamik sürecin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından, mahalle temsilcisine kadar tüm kadroların yapacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kaderi Türkiye'nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Her kim bu gerçeği unutup, AK Parti'yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye kalkarsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur."

(Sürecek)

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