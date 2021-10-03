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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşehrilerine hitap etti:

03.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gitmediğin, gelmediğin, emek vermediğin yer senin olmuyor. Onun için köyünü bırakan kardeşlerimize ben kendi köyümüzden, kendi köylerinden seslenmek isterim, gelin, bu toprakları yeniden yeşertin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Köyünü bırakan kardeşlerimize ben kendi köyümüzden, kendi köylerinden seslenmek isterim, gelin, bu toprakları yeniden yeşertin." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük Köyü'nde kendisini karşılayan hemşehrilerine hitap etti.

Oktay, Bayındırhüyük Köyü'nde akrabaları ve dostlarıyla olduğunu belirterek doğdukları, büyüdükleri, suyuyla ve ekmeğiyle beslendikleri toprakta hemşehrileriyle bir olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Duygularını anlatmakta zorlandığını dile getiren Oktay, bu köyde çok güzel hatıraları olduğunu söyledi.

Oktay, kişiliğini, kimliğini ve şahsiyetini buralarda kazandığını vurgulayarak "Bu toprakların kokusu, suyu, ekmeği ayrıdır. Bugün bu havayı koklamaya, bu suyu içmeye, tekrardan sizlerle birlikte olmaya, bu ekmeği paylaşmaya, sizlerin sıcaklığına, köyümüzün bağrına, kendi yuvamıza geldik. Bizleri bağrınıza bastığınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Köylerinden ayrılan ve büyük illere göç edenlere seslenen Oktay, şunları kaydetti:

"Tekrar köyüne dönme vaktidir. Eğer ki büyükşehirlerde işini kurmuş, güzel bir hayatı, düzeni varsa ona bir şey demiyorum. Ama bilsin ki burada başka bir düzen, başka güzel bir hayat var. Ama gelir itibarıyla da büyükşehirlere gittiği gelirinden burada çalıştığı zaman daha fazla kazanacağı imkanları olacak. Sizin tanıdıklarınızı, gençlerinizi tekrardan bu köye davet etmeniz gerekiyor. Nasıl eskiden kendi üzümünüzü, bağınızı, bahçenizi, tarlanızı eker biçerdiniz şimdi tekrar ona başlayacağız. Şimdi çok daha iyi yapacağız, çok daha fazla kazanacağız. Sizler çok daha fazla kazanacaksınız, buradan da Yozgat kazanacak, Türkiye kazanacak. Dediğim gibi bu, uzaktan olmuyor. Küçükken bize şiirler okuturlardı, 'Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür' diye. Bunun doğru olmadığını gördük. Gitmediğin, gelmediğin, emek vermediğin yer senin olmuyor. Onun için köyünü bırakan kardeşlerimize ben kendi köyümüzden, kendi köylerinden seslenmek isterim, gelin, bu toprakları yeniden yeşertin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Bayındırhöyük Köyü Millet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

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