Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ankara'nın ülke ekonomisine katkısı ve bu çerçevede kentteki ticari faaliyetlerin son durumu ile işletmelerin güncel sorunlarına yönelik hususlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme politikası çerçevesinde başkentin rolü değerlendirildi, bu noktada Ankara'nın paydaşlık seviyesini artırmaya yönelik görüşler ortaya konuldu.
Ankara'nın ekonomisine ilişkin gerçekleştirilebilecek alternatif fikirler de kabulde gündeme geldi.
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