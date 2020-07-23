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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor"

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya'nın Nur suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini. Ayasofya ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."

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