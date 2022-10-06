Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ve SOCAR Başkanı Najaf'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşan Najaf'ı kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ortak projeler ve yeni iş birliği alanları ele alındı.

Enerjinin güvenliği ve sürdürülebilirliği konularının yanı sıra yenilenebilir enerji alanına ilişkin fırsatlar üzerinde duruldu.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.



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