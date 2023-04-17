Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beypazarı'nda vatandaşlarla iftarda bir araya geldi:

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Beypazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Yöresel ürünlerin yer aldığı dükkanlarda alışveriş yapan ve esnafla sohbet eden Oktay, Beypazarı Belediyesi'nde, ilçede yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Beypazarlılarla iftar programında bir araya gelen Oktay, kendileriyle aynı sofrada bulunmaktan ve aynı ekmeği bölüşmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Merkezi idarenin ve belediyenin Beypazarı'nda tamamladığı hizmetlerin bazılarını yerinde görme imkanı bulduklarını belirten Oktay, Beypazarı Öğrenci Yurdu'nu hizmete açtıklarını 75 yatak kapasiteli Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi'ni hizmete aldıklarını ve son teknolojiye sahip Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi Poliklinik ve Çocuk Servisi'ni, Beypazarı 2 No'lu Sağlık Ocağı'nı, Emine Aktürk Sağlık Ocağı'nı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

Beypazarı'na 21 yıl içinde TOKİ eliyle toplam 692 konut inşa ettiklerini ve Beypazarı Adliye Sarayı'nı tamamladıklarını aktaran Oktay, Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolunu yaptıklarını söyledi.

Oktay, Beypazarı-Nallıhan yolunun yapımına devam ettiklerini, mazisi Osmanlı'ya dayanan Kurşunlu ve İmaret camilerinin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını, en kısa sürede OSB'nin de yapılacağını dile getirdi.

"MASADA NE ARARSAN, KİMİ ARARSAN VAR"

Oktay, yüreklerinin ve gönüllerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle çarptığını, onları bir an olsun unutmadıklarını ve yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin afet bölgesinde bulunduğunu, bakanların, milletvekillerinin ve vekil adaylarının AK Parti teşkilatı ve gönüllü kuruluşlarla depremzedelerin imdadına koştuğunu, depremzedelerle aynı sofrada ve masada yer aldıklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bugünlerde kimin sofrasında, kimin masasında olduğunuz çok önemli. Kumpas masasında mısınız, kumar masasında mısınız yoksa vatandaşa hizmet masasında mı? Masa önemli. Hani Edip Cansever'in bir şiiri var ya, 'Masa da Masaymış Ha' şiiri... İşte Bay Kemal'in masası da o masaya benziyor. Masada ne ararsan, kimi ararsan var. Bay Kemal masaya Kandil'i de koydu, Pensilvanya'yı da koydu. Bay Kemal masaya PKK'yı da koydu, Demirtaş'ı da koydu, Öcalan'ı da koydu. Bay Kemal masaya FETÖ'yü de koydu. Bu Bay Kemal masaya ihanetleri de koydu. Bay Kemal masaya takiyeyi de koydu. Onu çok iyi bilirler çünkü Bay Kemal masaya 'Yedili Maşa'yı da koydu. Bay Kemal masaya kumar koydu, kartları yeniden dağıttı. Bay Kemal masada 'Pis Yedili' oynamaya koyuldu. Bay Kemal masaya boş vaatleri koydu. Masa da masaymış ha. Bana mısın demedi, bu kadar yüke, bir iki sallandı durdu, Bay Kemal Türkiye'nin ve milletimizin aleyhine ne varsa her türlü melaneti de bu masanın üzerine koydu."

"MİLLETİMİZ GAYET İYİ BİLİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu masayı "Halil İbrahim sofrası" diye tanımladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Yahu kumar masasından devşirme Halil İbrahim sofrası olur mu? O sofra örtüsünün altında kumar masası olduğunu ve Türkiye'ye ihanetlerin olduğunu, hangi pazarlıkların döndüğünü milletimiz gayet iyi biliyor. Halil İbrahim sofrası ihlas sofrasıdır. Yani sizlerin sofrasıdır. Halil İbrahim sofrasında takiye olmaz. Masada ihlaslı görünmekle, masada kılıktan kılığa girmekle gizleneceğinizi mi zannediyorsunuz. Gizlenemezsiniz. Masadaki ortaklarına, Yedili Maşa'ya da soruyorum. 28 Şubat döneminde 'Milli Güvenlik kararlarını uygulayacağız' diyerek genç kızlarımızın başörtülerini açtırırken, bugün millete şirin görünmek için iftar sofralarında başını örtmek takiyenin dik alası değil mi? 'Şu seçimi alırsak, bir daha oy almak için onlar gibi görünmek zorunda kalmayız' diyen, takiye yaptığını açık açık itiraf edenlerin yeri Halil İbrahim sofrası olabilir mi? Yedi dakikada bir hınzırı yiyip bitirenlerin milletin iftar sofralarında ellerini semaya açması hak mıdır, hakkaniyet midir? Siyasi tarihimiz bunlardan daha büyük takiyeci görmemiştir. Peki söyleyin değerli kardeşlerim, oy uğruna her türlü takiyeyi yapan, her türlü kılığa girenlerin 'Sözümden dönmeyeceğim' demesine güvenebilir misiniz?"

Söz ve vaat vermenin kolay olduğunu ama bu vaatleri yerine getirmenin kolay olmadığını belirten Oktay, liderin masa başında değil, iş başında belli olduğunu söyledi.

"BU NOKTADA MUHALEFETİ DE ANLAMAK LAZIM"

Oktay, son 2 haftada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası Togg'un yollara çıktığını, 20 bin vatandaşın kurayla Togg sahibi olduğunu, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın irtifa testlerini gerçekleştirip dördüncü uçuşunu yaptığını, Milli Muharip Uçak ile Hürjet'in hangardan çıkarıldığını, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattının açıldığını, dünyanın ilk SİHA uçak gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alındığını anlattı.

Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete sunulduğunu, TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen "İMECE" yer gözlem uydusunun uzaydaki yörüngesine uğurlandığını ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışının yapıldığını ifade eden Oktay, arife günü 20 Nisan'da Karadeniz gazının kara sistemine entegre edileceğini ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını bildirdi.

Oktay, hükümetin son iki haftada Türkiye'ye bunları kazandırdığını ve millete hizmet yolunda çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu noktada muhalefeti de anlamak lazım tabii. AK Parti'nin bu başarılarını hazmetmek kolay değil. Bugün ve bugünden sonra da Cumhur İttifakı'nın, bu başarılarını hazmetmek kolay değil. AK Parti'nin bu başarılarını sindirmek kolay değil. AK Parti'nin 20 yıl içinde kazandığı 14 seçimi içine sindirmek hiç kolay değil. O yüzden ben Beypazarlı kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. 15 Mayıs günü, Cumhurbaşkanımızın seçim zaferinden, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın 15'inci seçim zaferinden sonra, Bay Kemal'i, daha doğrusu Bay Bay Kemal'i Beypazarı'na davet edin. Yanına 'Yedili Maşa'yı da alıp gelsin. Onlara Beypazarı sodası ikram edin ki 15 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın 15'inci seçim başarısını iyice bir sindirsinler. Malum Beypazarımızın dillere destan sodası hazımsızlıklara, sindirim sorunlarına bire birdir."

Oktay, son günlerine girilen ramazan ayının en hayırlı şekilde geçmesini, barışa, huzura, refaha vesile olmasını diledi.

