Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final heyecanına ortak olduk. Kupayı müzesine götüren şampiyon Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı gönülden kutluyor, Fenerbahçe Beko'yu mücadelesi için içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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