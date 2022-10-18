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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

18.10.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Şairimiz Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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