Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Şehitlikte dua eden Oktay, mezar başındaki şehit yakınlarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.



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