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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

13.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Şehitlikte dua eden Oktay, mezar başındaki şehit yakınlarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

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