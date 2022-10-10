YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fas Başbakanı Ahnuş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fas Başbakanı Ahnuş ile telefonda görüştü

10.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fas Başbakanı Ahnuş ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile telefonda görüştü.

Oktay görüşmede, Türkiye ile Fas arasındaki köklü ve tarihi bağlara dikkati çekerek mevcut iş birliği mekanizmalarının bu dostluğu geleceğe taşımak için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Ekonomi, ticaret, eğitim ve savunma başta olmak üzere birçok alandaki fırsatların değerlendirildiği görüşmede Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fas Kralı 6. Muhammed'i Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

Ahnuş ise iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerini hatırlatarak, yatırım ve ekonomi alanındaki fırsat ve anlaşmaları değerlendirmek üzere ilgili bakanların en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu olduAnkara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay telefon

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:51
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Dünya liderlerine seslendi! “11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.