Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki iftar programında konuştu:

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Muhalefetin tamamı, 3'ü, 5'i, 6'sı her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı ve bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, hayır hasenatın kabul olması temennisinde bulundu.

Oktay, ramazan boyunca her hafta başka bir ilde iftar sevincine vasıl olduklarını belirterek, bugün de Milli Mücadelenin ve istiklalin sembol şehri Gaziantep'te olmaktan duyduğunu memnuniyeti ifade etti.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gaziantep için "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan", dünyanın göz bebeği ifadesini kullandığını hatırlatan Oktay, şunları dile getirdi:

"Gaziantep'in her yönüyle destan, bağı bostanı gülistan, insanı candandır. Çağlar boyunca doğuyla batının geçiş noktası olmuş kadim sokaklarını, ticaret kervanlarını ağırlamış hanlarını, hamamlarını, kastellerini mi anlatalım. Tarihinden mi kültüründen mi vatanperverliğinden mi başlayalım. Molla Mehmet'i, Şehit Kamil'i, Şahin Bey'i, Özdemir ve Albay İrfan Beyleri, bu gazi şehrin binlerce kahramanından hangi birini analım. Burası Milli Mücadelenin en önemli safhalarından birinin, şanı büyük Antep savunmasının destanlaştığı yerdir. Memleket kadar büyük yumruklarıyla Antep'in savunmasında yer alan tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Rabbim kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizin, ahirete irtihal etmiş gazilerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabbim bizleri de şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın."

- "81 ilin tamamında yatırımlarımız durmaksızın yükseliyor"

Bu toprakları, bin yıldır kanlarıyla yoğurarak yurt kılan ecdadın emanetine sıkıca sarıldıklarını belirten Fuat Oktay, güçlü Türkiye vizyonuna hep birlikte sahip çıkacaklarını aktardı.

Oktay, Türkiye'nin dört bir yanında mega eserleri, köprüleri, barajları, yolları, havalimanlarını ve hastaneleri birer birer hizmete açtıklarının altını çizerek, sınırlarda istikrarın sağlanması için hem sahada hem masada gayret sarf ettiklerini vurguladı.

81 ilin tamamında yatırımların durmaksızın yükseldiğini vurgulayan Oktay, Gaziantep'in, potansiyeli ve üretkenliğiyle kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerin başında geldiğini dile getirdi.

Oktay, 100 yıl önce şanlı bir direnişle Gaziantep'in destan yazdığını belirterek, şunları söyledi:

"Gaziantep, bugün de başta sanayisiyle, tarımıyla, üretimiyle tarih yazmaya devam ediyor. İstiklale olan bağlılığıyla o dönem milletimize umut aşıladığı gibi bugün de gönül belediyeciliğiyle ve mazlumlara sahip çıkarak herkese örnek oluyor. Gaziantep'e adım attığımız ilk andan itibaren millete hizmet aşkının yansımalarını görüyoruz. Tüm ilçeleriyle arı gibi çalışan, değer üreten, gittikçe markalaşan bir Gaziantep karşılıyor bizleri. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aralık ayında Antep'te toplam yatırım bedeli 15 milyar lirayı bulan 300 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. Gaziantep'e söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4'ünü bitirip bu güzel şehrimize kazandırdık. Eski stat yerine yapılan millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. TOKİ eliyle Gaziantep’te adeta şehir içinde şehirler kurduk; 5 binden fazla konutun yapımı devam ediyor. En çok beklenen projelerden biri Gaziray'da sona yaklaştık, inşallah önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Son 20 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 200 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık, İnşaat safhasındaki 8 yeni sulama tesisiyle bu sayıyı 300 bin dekarın üzerine çıkaracak, Gaziantep’in bereketine bereket katacağız. Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatı hızla sürüyor, önümüzdeki yıl gurur vesilesi bir şehir hastanemizi daha ülkemize kazandırmış olacağız.

Merkezi yönetim yatırımlarımızın yanı sıra Gaziantep'te gönüllere girmiş, canla başla çalışan, hem yurt içinde hem de yurt dışında ödüle doymayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hem sosyal belediyecilik hem de çevre dostu belediyecilik anlayışıyla dünyaya örnek olan Fatma Hanım, yerel yönetimlere kadın eli değince nelerin başarılabildiğinin bir göstergesi. Ramazan ayı vesilesiyle yüzbinlerce kişiye gıda yardımı yapan, sosyal destek sağlayan ve ramazanın dayanışma ruhunu yaşatan Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Ayrıca Şahinbey Belediyemizin ramazan boyunca 40 bin aileye doğrudan destek sağlaması ve belediyenin sosyal marketini ihtiyaç sahiplerine açması takdire şayandır. Yine Şehitkamil ve Nizip Belediyelerimiz infak ve dayanışmada örnek olmuş, hayırda yarışmıştır. İnsanı merkeze alan bir anlayışla çalışan ve Gaziantep’le birlikte ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Gastronomi turizmiyle, sanayisi, tarımı, üniversiteleri ve altyapısıyla Gaziantep markasının daha da yükseleceğine inanıyorum. Gaziantep böyle aşkla koştukça, birliğini beraberliğini korudukça bu milletin şahlanışını, hiç kimse engelleyemeyecektir."

- "Biz, Türkiye'yi kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz"

Türkiye'yi tüm il ve ilçeleriyle geliştirmenin ve kalkındırmanın mücadelesini verdiklerinin altını çizen Oktay, muhalefetin ise bir yalan perdesiyle tüm icraatların üstünü örtme yönünde beyhude bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.

Fuat Oktay, "Muhalefetin tamamı, 3'ü, 5'i, 6'sı her gün bir başka senaryo ile bir başka tiyatroyu gündem sahnesinde sergilemektedir. Artık bu senaryoları yuvarlak masa etrafında toplandıkları o suni toplantılarda mı yazıyorlar, gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, rüyalarında mı görüyorlar bilemeyiz." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Ama şunu biliyoruz ki milletimiz bu oyunlara gelmez. İşte Enerji Bakanlığımız açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret edip, elektriği kesik diye lanse ettiği vatandaşın aslında elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ısrarla teröristlere maaş bağladığını reddediyordu. Gördünüz PKK'nın dağ kadrosundan eli kanlı teröristi getirip belediyede işe sokmuşlar. Muhalefetin kendi söylediği yalanına inanan patolojik hali, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'mitomani' hastalıklarının gittikçe nüksettiğini gösteriyor. Şifayı mübarek ramazan vesilesiyle doğrulukta bulmalarını diliyorum. Yüzyıllardır ticarette güvenin, sosyal hayatta eminliğin ve dik duruşun simgesi olmuş Gaziantep'ten kendilerine çağrıda bulunuyorum. Artık sahtelikten kurtulup, milletin gerçeklerini kabul edin. Anadolu'nun irfanını, insanımızın ferasetini hafife almayın.

Cumhurbaşkanımıza 3-5 kendini bilmezin savurduğu tehditler ve çırpınışlar, kendilerini bekleyen siyasi hezimetin farkında oldukları içindir. Milletin iradesiyle seçtiği, dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımızı kimse hadsiz şekilde diline dolayamaz, adını ağzına alamaz. Bu hadsizliği de kesinlikle sineye çekmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir ve bağımsız yargının verdiği hükümlere, içeriden, dışarıdan herkes ve her kurum saygı duymak zorundadır. Biz milletimizin değerlerinin hiçe sayılmasına ve kandırılmasına asla müsamaha göstermedik, göstermeyiz. 20 yıldır nasıl milletimizle gönül gönüle, yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de yine bu şekilde birlik, beraberlik içinde yürüyeceğiz."

