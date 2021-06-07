Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Ülkemizde ve EuroLeague'de üstün başarı sergileyen takımımızın koçu Ergin Ataman'ı, teknik ekibini, birbirinden değerli oyuncularını ve elbette taraftarını gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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