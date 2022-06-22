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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

22.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı akşam saatlerinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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