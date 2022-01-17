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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı Smailov ile telefonda görüştü.

17.01.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı Smailov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov ile telefonda görüştü.

Oktay, görüşmede geçtiğimiz haftalarda Kazakistan'da yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu ve millet olarak üzüldüklerini belirtti.

Dost ve kardeş Kazakistan'ın bu sorunun üstesinden geleceğinden, devlet geleneği ve Kazak halkının sağduyusu ile bu süreçten güçlenerek çıkacağından şüphe duymadığını ifade eden Oktay, "Öncelikle şahsım, Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına, şahsınıza, Sayın Cumhurbaşkanına ve Kazak halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

Yeni görevinde Smailov'a başarı dileklerini ileten Oktay, Türkiye'nin destek ve dayanışmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kazakistan'ın ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği vermeye hazırız." sözlerini hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bizler, büyük Türk dünyası ailesinin üyeleri olarak birbirimizin sevinciyle seviniyor, dertleriyle dertleniyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişki ve iş birliğini sekteye uğramadan ilerletmek kararlılığındayız. Zatıalinize ve kabinenize bu zor dönemde üstlendikleri görevlerinde başarılar temenni ederken, bu vesileyle olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 2022'nin ilk yarısında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek Karma Ekonomik Komisyonun (KEK) toplantısının gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Oktay, bu kapsamda oluşturulacak altyapının Cumhurbaşkanlarının görüşmesinde de önemli olacağını vurguladı.

Smailov ise, "Zor dönemdeki destekleriniz için müteşekkiriz. Umarım biz bu olaylardan daha güçlü çıkacağız. Bu anlamda kardeş Türkiye'nin desteğine çok yüksek değer veriyoruz. Türkiye Kazakistan'ın stratejik partneridir. Yaralılar için bildirdiğiniz şifa dileklerini Kazak halkıyla da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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