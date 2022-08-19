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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malezya Kralı Abdullah Şah'la Ayasofya'yı ziyaret etti

19.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malezya Kralı Abdullah Şah'la Ayasofya'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Ayasofya-i Kebir Camii'ne yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. Mübarek cuma gününde buraya gelen vatandaşlarımızla da sohbet etme imkanı bulduk. Rabb'im minarelerimizden ezan sesini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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