Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Gaziantep'ten sonra ikinci büyük acıyı da Mardin'de yaşadık. Talihsiz kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybedilen her can yüreklerimizi dağlıyor. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

