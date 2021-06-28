Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.
Türk iş insanlarının Özbekistan'a yaptıkları yatırımlar ve yeni iş imkanlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.
Toplantıda, Özbekistanlı bakanlar ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz