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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi

24.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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