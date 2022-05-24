Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda hain teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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