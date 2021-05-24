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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

24.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Eyyüp Gergin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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