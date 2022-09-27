Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne yapılan saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedefleyenleri affetmeyecek, terörle mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

