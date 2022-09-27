YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

27.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne yapılan saldırıda şehit olan polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedefleyenleri affetmeyecek, terörle mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çubuk'ta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandıÇubuk'ta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürpriziSinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyorGiresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

Ankara Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.