Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sincan'ın Mülk köyünde vatandaşlarla bayramlaştı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yatırım yaparken ve hizmet götürürken bölge ayırt etmediklerini belirterek "Birisi çıktı, 'Ben Aleviyim' dedi. Bugüne kadar siz bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bu ülkede yok Sünnilik'tir, yok Alevilik'tir, yok Türk'tür, Kürt'tür, Çerkez'dir, Laz'dır diye bir ayrım yapıldı mı? Bu ayrımın yapılmaması için en çok uğraşan AK Parti kadroları olmuştur." dedi.

Karadeniz doğal gazının, Türkiye'nin kendi mühendisini, teknolojisini ve gemisini kullanarak denizin 2 kilometreden daha fazla altından çıkarıldığını belirten Oktay dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Oktay, "Bu doğal gaz sizin, 1-2 haftaya kadar evlerinizde olacak. Cumhurbaşkanımız da bir müjde verdi, 20 Nisan'dan itibaren 20 Mayıs'a kadar bir aylık sürede hiçbir doğal gaz faturası ödemeyecek hiç kimse. Ondan sonraki gene bir yıl içerisinde ısınma hariç mutfakta kullandığınız gazlarda, normalde bir eve yetecek kadar 25 metreküplük doğal gaz da ücretsiz olacak. Yani herhangi bir şey yaptığımızda bu refahtan siz de üzerinize düşen payı alıyorsunuz." diye konuştu.

Oktay, muhalefetin, daha önce Karadeniz'de bulunan doğal gaza ve çıkarılacağına inanmadığını ifade ederek " 'Bulsalar bile çıkaramaz, çıkarsalar bile getirmez.' dediler. Çünkü kendileri yapamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğal gazın çıkarılmasının 2023'e yetiştirilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Fuat Oktay, "2023 niye önemliydi bizim için, çünkü Cumhuriyetin 100. yılıydı. Dünyadaki en ileri ülkelerin veya firmaların 6-7 yılda yapabildikleri işi biz 2,5 yılda, 32 ayda bitirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin otomotiv üretim merkezine haline geldiğini ve artık kendi markasını da ürettiğini dile getiren Oktay, "Yaptık mı aracı, yaptık. Ürettik mi, ürettik. 'Bir haftada satamazsınız, kimse almaz sizin aracınızı.' dediler. 177 bin kişi, 'Bu araçtan ben de istiyorum.' diye ilk hafta içerisinde ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Oktay, Türkiye'nin yanı başındaki topraklarda bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceğini de dile getirerek şunları kaydetti:

"Amerika'sı isyan ediyor. 'Ama' diyor, 'Benim işime geliyordu. Devlet kurdurtmak terör örgütüne'. Niye işine geliyor senin. Daha ileri planları var da onun için. Türkiye ile ilgili de başka planları var. Bölgedeki başka ülkeler için, başka planları var da ondan dolayı işlerine geliyor. PKK kime zulmediyor? En başta Kürt kardeşlerimize zulmediyor, Doğu'da ve Güneydoğu'da ve onları sanki Kürt kardeşlerimizin temsilcisi gibi göstermeye çalışıyor. AK Parti olarak biz bölgede en çok oyu alan siyasi partilerden biriyiz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapıyor muyuz?"

"HERKESİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yatırım yaparken ve hizmet götürürken bölge ayırt etmediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Birisi çıktı, 'Ben Aleviyim' dedi. Bugüne kadar siz bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bu ülkede yok Sünnilik'tir, yok Alevilik'tir, yok Türk'tür, Kürt'tür, Çerkez'dir, Laz'dır diye bir ayrım yapıldı mı? Bu ayrımın yapılmaması için en çok uğraşan AK Parti kadroları olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bu ülkeyi siz hangi amaçlarla bölmeye çalışıyorsunuz? Hangi amaçlarla bu tür fitne tohumları ekmeye çalışıyorsunuz? Biz ısrarla 'birlik, beraberlik' diyoruz. 'Bizdeki her tür farklılığımız zenginliğimiz' diyoruz ve herkesi bağrımıza basıyoruz. 85 milyonun her ferdi bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Hiçbirinin bir diğerinden ayrısı gayrısı yoktur."

