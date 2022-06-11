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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı

11.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde ihtiyaç duyulursa Kızılay oradadır. Milletimizin yardımlaşma, merhamet ve şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 154. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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