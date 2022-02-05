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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Parlamenterler Birliğinin konferansına katıldı

05.02.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Parlamenterler Birliğinin konferansına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Parlamenterler Birliğince düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erkler Arası İlişkiler ve Yürütmenin İcraatları" konulu konferansa katıldı.

Birliğin İstanbul Şubesi'ndeki konferansta konuşan Oktay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen Oktay şöyle konuştu:

"Ülkede birçok vatandaşımızın Omicron varyantına yakalandığı aşılardan dolayı da hafif geçirdiği bir dönemdeyiz. Kovid de Cumhurbaşkanımızı vatandaşlarımızın içinden dışarı çıkmaya, bir kenarda tutmaya ikna edemedi. Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah hafif bir şekilde karantina dönemini geçirir, bir an önce sağlığına kavuşup faaliyetlerine devam eder. Karantinada da olsa 7/24 çalışmalarını bırakması mümkün değil zaten."

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