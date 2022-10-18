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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

18.10.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Fevzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.

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