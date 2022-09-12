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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım:

12.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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