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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Gaziler Günü" mesajı

19.09.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Gaziler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü, yayımladığı mesajla kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletinin, milletinin varlığını canından önde tutan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan için göğsünü siper eden tüm kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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19 eylül gaziler günü cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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