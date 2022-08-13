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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı

13.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Basın camiamızın duayen isimlerinden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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