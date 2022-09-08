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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

08.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını teessürle öğrendim. Kraliyet Ailesi'ne, dost ve müttefik Birleşik Krallık halkına içten taziye dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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