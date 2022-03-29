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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kütüphane Haftası mesajı

29.03.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kütüphane Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütüphaneler, toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır. Genç nesillerimize kütüphane sevgisi aşılamanın önemini biliyor, tüm kitapseverlerin 58. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Fuat Oktay

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