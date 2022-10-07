Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

