YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

07.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiAmanoslarda PKK'ya ait çok miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandıTrabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıYeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay mevlit kandili

Ankara Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.