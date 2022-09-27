Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizcilik tarihimizin dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi’nin 484. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Başta Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere tüm kahraman leventlerimizi, şanlı denizcilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

