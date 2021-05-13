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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı:

13.05.2021 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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