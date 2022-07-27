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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

27.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı ve Pençe-Yıldırım Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Mevlüt Yoğurtcu, Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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