Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı ve Pençe-Yıldırım Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Mevlüt Yoğurtcu, Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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