YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

14.05.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt'ta, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman polis memurumuz Veli Kabalay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç ettiAnkaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti
Anahtar Kelimeler:
şehit

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cumartesi

Baştürk Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Güner Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.