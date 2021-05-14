Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt'ta, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman polis memurumuz Veli Kabalay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

