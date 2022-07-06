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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, silahla vurularak öldürülen doktora ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, silahla vurularak öldürülen doktora ilişkin paylaşım:

06.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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