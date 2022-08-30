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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Zafer Bayramı mesajı

30.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "100 yıl önce bu vatan evlatlarının canları pahasına yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşi hala yolumuzu aydınlatıyor." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"100 yıl önce bu vatan evlatlarının canları pahasına yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşi hala yolumuzu aydınlatıyor… Şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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