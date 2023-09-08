YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rize Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rize Valiliği'ni ziyaret etti

08.09.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan ve şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumun sorunlarını, beklentilerini sağlıklı bir şekilde görebilmek ve doğru bir şekilde karşılayabilmek için il ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Her fırsatta sahada olmaya, illeri ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Projelerimizi, çalışmalarımızı yerinde görmeyi çok önemli addediyoruz. Bir taraftan da bu vesileyle çeşitli sosyal kesimlerle istişareleri, ortak akıl anlamında neler yapabileceğimizi konuşmayı da çok çok önemli görüyoruz." dedi.

Yılmaz, valilikte, şehirdeki projeler ve son gelişmelere ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmışBanyoda ölü bulunan kadının cesedi 3 gün boyunca o dairede kalmış
Kars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktıKars’ta 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı
Bingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldıBingöl’e 119 yeni hekim için kadro açıldı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:44
Öğle
12:21
İkindi
15:57
Akşam
18:48
Yatsı
20:10

Rize Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Işil eczanesi
Pazar
Haşimoğlu eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Ardesen
Öztürk eczanesi
Cayeli
Halk eczanesi
Findikli
Dalyan eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.