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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı

25.05.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonun Muğla etabı, 100'ün üzerinde teknenin katılımıyla Marmaris'te start aldı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 100'ün üzerinde teknenin katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen yarışın start töreni, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, yarış kornasını çalarak startı verdi.

Törende konuşan Vali Tavlı, muhteşem doğası, eşsiz koyları, tarihi ve kültürel değerleriyle Muğla'nın turizmin önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı olan Halikarnas Kupası'nın Muğla'da yapıldığını vurgulayan Tavlı, "Halikarnas etabı Bodrum'da sona erecek ve ödül töreni burada yapılacak. Yarışların Muğla'da düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da katılan teknelere başarılar diledi.

Marmaris'ten başlayan yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcunun katıldığına işaret eden Yemlihaoğlu, "Heyecanımız giderek artıyor. Her sene daha geniş bir programla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıkı bir çalışma ile hazırlandığımız organizasyonda bu sene yaklaşık 400 sporcuyu çok zorlu bir rotada ağırlıyoruz. Marmaris'ten başlayacak yarışlar, Bodrum'da kapsamlı bir törenle sona erecek." diye konuştu.

İlk yarış olan Halikarnas Kupası, 190 deniz mili geçilerek 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Yarışlar DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da sona erecek.

Halikarnas Kupası’ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştiriliyor. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100'ün üzerinde yat yarışıyor.

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