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  4. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni düzenlendi

30.10.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği iş birliğinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübünce organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun ödülleri Fişekhane'de yapılan törenle yarışmacılara takdim edildi.

MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu. Ahmet Köroğlu'nun kaptanlığını yaptığı MSI Sailing Team, DHL Özel Ödülü'nü de almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışlarında dereceye giren takımlar ve kategorileri şöyle:

- IRC 0

1. Arçelik

2. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu

3. ENKA Sailing Team

- IRC 1

1. MSI Sailing Team

2. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

3. Rossko Racer

- IRC 2

1. Mediamarkt Yelken Takımı

2. Jacques Philippe

3. Bogatyr

- IRC 3

1. Cygnus Sailing Team

2. Space Jockey

3. Yapı Kredi

- IRC 4

1. M2-Olive Farm

2. Jerapi

3. Papara Alto

- Gezgin A

1. Blue Dreams

2. Haliç Su Sporları Kulübü

3. Air Act-Orion Sailing Team

- Gezgin B

1. As One

2. Aruna ODTÜ

3. Team Shine Away

- Gezgin C

1. Sarı 1 Sailing Team

2. Foramarine

3. Salty Dog Sailing Team

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