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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’nde Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler şu şekilde:Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Yozgat-Aydıncık KaymakamlığınaKocasinan Kaymakamlığı’na İzmir Seferhisar Kaymakamı İlhan Abay,Melikgazi Kaymakamlığına Tokat Erbaa Kaymakamı Bülent KaracanFelahiye Kaymakamlığı’na Konya Bozkır Kaymakamı Oltan BayraktarAkkışla Kaymakamlığı’na Ordu Çaybaşı Kaymakamı Hasan KurtKocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe İzmir Vali Yardımcılığı’naDiyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Kayseri Vali Yardımcılığı’na

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’nde Kayseri’ye gelen ve giden mülki amirler şu şekilde:
Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Yozgat-Aydıncık Kaymakamlığına
Kocasinan Kaymakamlığı’na İzmir Seferhisar Kaymakamı İlhan Abay,
Melikgazi Kaymakamlığına Tokat Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan
Felahiye Kaymakamlığı’na Konya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar
Akkışla Kaymakamlığı’na Ordu Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt
Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe İzmir Vali Yardımcılığı’na
Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Kayseri Vali Yardımcılığı’na

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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