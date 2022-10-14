Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor. Önemi giderek de artıyor. Okuma oranları azalmıyor. Kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor." dedi.

Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasına şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Altun, "Şehitlerimiz bu vatanın, milletin aziz ve ebedi olması için kanlarıyla büyük bir katkı yapmış ve bu ülkenin, bu vatanın ebediyete kadar var olmasını temin etmiş asil ruhlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Altun, Kahramanmaraş'ın önemli etkinliklerinden biri olan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı için burada olduklarını, fuarın Sezai Karakoç'a saygı temasıyla yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın yazarlar, şairler, arifler şehri, "Yedi Güzel Adam"ın şehri, Sezai Karakoç'un ortaokul yıllarını geçirdiği şehir olduğunu aktaran Altun, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alaeddin Özdenören ile Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diledi.

- "Kitap medeniyetimizin baş tacıdır"

"Kitap medeniyetimizin baş tacıdır. Zira ilim medeniyetimizin asli unsurlarından bir tanesidir" diyen Altun, ilmin taşıyıcı unsurlarından biri olan kitabın kurucu bir unsur olduğunu ifade etti.

Altun, "Kütüphaneler medeniyetimizin, toplumsal hayatımızın önemli bileşenlerindendir. Görüyoruz ki kitap fuarları da bu geleneğin, bu sürecin günümüze yansıyan parçalarından biridir. Kitap fuarlarının Anadolu şehirlerinde, büyük şehirlerde artık kurumsallaştığını görmek büyük bir gurur vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kitap fuarlarının kendisi açısından ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Altun, mesleki hayatına yayıncı olarak başladığını anımsattı.

İyi bir okur olma çabasındaki birey olarak da kitap fuarlarının kendisi için hep önemli olduğunu anlatan Altun, kitap fuarlarında yayınevlerinin eserlerini bir araya getirebilme imkanına kavuşmasının, okurlarla buluşmasının her zaman önemli bir imkan olageldiğini söyledi.

Bir yazar olarak da kitap fuarlarını önemsediğini aktaran Altun, "Ben bu anlamda da yine tecessüs sahibi insanlarla okurlarla buluşmak açısından da kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kitap fuarlarının artık gündelik hayatın, kültürel hayatın bir gerçeğine dönüştüğünü belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esas itibarıyla kitap fuarlarına gösterilen ilgi, okuma, yazma, üretme konusundaki canlılık, son dönemde verilere de ciddi şekilde yansıyor. Nitekim bundan 20 yıl önce ISBN sayılarına baktığımızda yıllık 9 binin altındayken bugün bu sayının tam 10 katına çıktığını görüyoruz. Bu esasında şunu gösteriyor, söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor. Önemi giderek de artıyor. Okuma oranları azalmıyor. Kitap giderek değerli bir kültürel meta halini alıyor. Bugünkü fuar da bunun göstergesidir."

- "Millet Kütüphanesi gurur vesilemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitaba, ilme verdiği değerin ortada olduğunu belirterek, bu noktada illerde millet kütüphanelerinin teşekküllerine ilişkin ortaya koyduğu performansa dikkati çeken Altun, bunun en somut halinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi olduğunu söyledi. Altun, şöyle devam etti:

"Millet Kütüphanesi, bugün Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak, bölgemizin en büyük kütüphanesi olarak bizim bir gurur vesilemizdir. Uluslararası araştırmacıların başvuru odaklarından birine dönmüştür. Bu kütüphane Sayın Cumhurbaşkanımızın titiz takibiyle kararlılığıyla gün yüzüne çıkmıştır ve Türkiye kültür hayatının önemli bir sembolüne dönüşmüştür. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Rami Kışlası'nın bir kütüphaneye dönüşmesi projesi de büyük hızla devam etmektedir. O da İstanbul'umuzda sembol kültür mekanlarından birine dönüşecektir Allah'ın izniyle."

Fahrettin Altun, 7'den 70'e herkesi kütüphanelere davet etti.

Gün boyu açık kütüphane kültürünü de geliştirmeye, yeşertmeye dönük gayretlerinin bulunduğunu anlatan Altun, "İnşallah daha çok okuyan, daha çok bilgilenen bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Okumanın pasif bir eylem olmadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok net şekilde şu formülü uygular özellikle gençlerle buluşmalarında, oku, düşün, uygula, neticelendir. Eğer siz okuduğunuzun üzerine düşünmüyorsanız, düşündüklerinizi, tefekkür ettiklerinizi, öğrendiklerinizi hayata geçirmiyorsanız ve bunlar sonucunda bir netice ortaya çıkarmıyorsanız. Bu takdirde Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi bu nice okumaktır. Bu ancak ve ancak bir kuru emektir yine Yunus'un ifadesiyle. Esas olan gerçekten okumanın, neticelendirmeye doğru, hayatı daha iyiye doğru kurmaya yönelik bir dönüşüme doğru insanı yöneltmesi durumunda kıymetli olmasıdır. Okumanın her şeyden önce kendimizi bilmemize fayda sağlamasını, hakikati bilmemize fayda sağlamasını, hakkı bilmemize yardım etmesini diliyorum."

Fuarın hayırlara vesile olmasını dileyen Altun, konuşmasının ardından protokol ile birlikte fuarın açılışını yaptı.

