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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

02.10.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaştı.

Altun'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı.

Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

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