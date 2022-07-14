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  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

14.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.

Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz darbe girişimi

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