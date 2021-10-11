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  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "siyasi cinayetler işleneceği" iddiasına ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "siyasi cinayetler işleneceği" iddiasına ilişkin açıklama:

11.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "siyasi cinayetler" işleneceği yönündeki iddialara ilişkin, "Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin kimi temsilcilerinin ardı ardına, ülkede "siyasi cinayetler" olacağı iddialarını gündeme getirdiklerini belirtti.

"Ülkede korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya davet eden" Altun, şunları kaydetti:

"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır."

"Siyasi cinayet" yalanından medet umulmasını milletin takdirine bıraktığını dile getiren Altun, "FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini, milletimizin takdirine bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, bazı çevreler, geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam ettiğini vurguladı.

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