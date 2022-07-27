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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden üniversite tercihi yapacak gençlere destek

27.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, "Senin Rehberin" sloganı ile hayata geçirdiği Danışman Bilgi Sistemi ile YKS sonuçlarına göre tercih yapacak gençleri kariyer yolculuklarında desteklemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, "Senin Rehberin" sloganı ile hayata geçirdiği Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile YKS sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere destek veriyor.

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli genç insan kaynağının yetiştirilmesi için hazırlanan projelerin kapsamını ve içeriğini sürekli geliştiren Ofis, DABİS ile tüm gençlerin objektif veriye dayalı karar vermelerini sağlıyor.

Yükseköğretim mezunlarının istihdam performanslarının üniversite bazında raporlandığı DABİS ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Önceki yıllarda, sadece tercih danışmanlığında görevli olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığı ile hizmet sunan platforma, bu sene Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kararıyla kamuda görev yapan 39 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenin tamamı tanımlandı.

DABİS, gençlerin YKS tercihlerinde üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performanslarından yola çıkarak, belirlenen 6 gösterge üzerinden karar alma imkanı sunuyor.

DABİS ile üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performansları, kamu kurumlarından alınan birincil veriler ile elde ediliyor. DABİS, bir üniversitenin belirli bir program mezununun, ne kadar sürede iş bulduğu, başladığı işte ortalama ne kadar ücret aldığı, mezun olduğu programdan farklı bir alanda çalışıp çalışmadığı, kamuda çalışıp çalışmadığı, çalıştığı firmanın büyüklüğü, hangi sektörde iş bulduğu gibi tercih sürecine etki edebilecek önemli göstergeleri içeriyor.

- Öğrenci kayıt özelliği ile daha fazla genç sistemden yararlanacak

Öğrencilerin, Türkiye’nin her yerinden kariyer danışmanlığı hizmeti almasını sağlamak amacıyla DABİS’e öğrenci kayıt özelliği de eklendi. Bu sayede öğrenciler, kayıt sırasında kendilerine atanan kodu Türkiye’nin herhangi bir yerinde psikolojik danışman veya rehber öğretmen ile paylaşarak tercihlerine yön verebilecek.

DABİS’te kariyer danışmanı tarafından yapılan incelemeler, göstergeler bazında öğrenciye özel oluşturulan rapora eklenebiliyor. Her kariyer danışmanı sadece kendi oluşturduğu öğrenci raporunu görüntüleyebiliyor ve raporu öğrencilerle paylaşabiliyor.

Geçen iki yılda DABİS’i kullanan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda veri kapsamı genişletildi.

Lisans bölümlerinin istihdam piyasası verilerine ek olarak, özellikle meslek lisesi öğrencilerinin tercihlerine yön verebilmek için üniversitelerin önlisans bölümlerine ait veriler de DABİS’e eklendi. Ulusal veya uluslararası yetkili kurumlar tarafından akredite edilen üniversite ve bölüm bilgileri de DABİS'te yer alıyor.

Ayrıca, DABİS kullanımına yönelik hazırlanan eğitim içerikleri, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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