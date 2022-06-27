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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

27.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

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Kabine Toplantısı

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İmsak
03:20
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
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