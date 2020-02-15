YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Denizli'de temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Denizli'de temaslarda bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.02.2020 20:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Denizli'de temaslarda bulundu

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Denizli ziyaretiyle ilgili "Denizli'de çok güzel çalışmalar ve imkanlar var ve bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün." dedi.

Çeşitli ziyaret ve toplantılar için kente gelen Topaloğlu ve kurul üyeleri, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Topaloğlu, Valilik Toplantı Salonunda yaptığı konuşmada, kentin sağlık turizmi açısından önemli fırsatlar barındırdığını ve jeotermal kaynakları açısından ülkenin en zengin bölgelerinden birisi olduğunu söyledi.

Termal turizmin sağlık turizmin alt başlıklarından birisi olduğunu dile getiren Topaloğlu, Denizli'de 19 antik kentin bulunduğunu ve bölgede Pamukkale'nin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu, üyelerle birlikte Karahayıt bölgesindeki fizik tedavi yapılan otellerde incelemeler yaptıklarını anlattı.

Heyet daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, kentteki temasları rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini belirtti.

Kurulun sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini belirten Topaloğlu, "Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük. Denizli'de çok güzel çalışmalar ve imkanlar var ve bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Denizli

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Denizli Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:47
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Büke Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özge Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Bu pazarda her şey 3’de bir fiyatına

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.